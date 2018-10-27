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Дальнее зарубежье 27.10.2018 15:27

В Афганистане растет число жертв атаки смертника

Число жертв теракта в городе Майдан-Шахр в центральном Афганистане увеличилось до семи человек, еще 37 ранены, сообщило агентство Pajhwok со ссылкой на начальника управления общественного здравоохранения провинции Мохаммад Салима Асхаркхела.

Согласно сообщению, террорист-смертник на заминированном автомобиле протаранил здание центра логистики сил безопасности. Пресс-секретарь полиции Хекмат Дуррани сообщил агентству, что нападение произошло примерно в 7:30 утра по местному времени. По его словам, среди погибших - двое сотрудников полиции.

Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".

В сообщении также отмечается, что заблокированная из-за теракта дорога Кабул-Кандагар вновь открыта.

Ранее сообщалось о пяти погибших и 12 пострадавших.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ, КОЛИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]