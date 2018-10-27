В Афганистане растет число жертв атаки смертника

Число жертв теракта в городе Майдан-Шахр в центральном Афганистане увеличилось до семи человек, еще 37 ранены, сообщило агентство Pajhwok со ссылкой на начальника управления общественного здравоохранения провинции Мохаммад Салима Асхаркхела.
Согласно сообщению, террорист-смертник на заминированном автомобиле протаранил здание центра логистики сил безопасности. Пресс-секретарь полиции Хекмат Дуррани сообщил агентству, что нападение произошло примерно в 7:30 утра по местному времени. По его словам, среди погибших - двое сотрудников полиции.
Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".
В сообщении также отмечается, что заблокированная из-за теракта дорога Кабул-Кандагар вновь открыта.
Ранее сообщалось о пяти погибших и 12 пострадавших.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»