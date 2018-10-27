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Дальнее зарубежье 27.10.2018 15:53

Глава Пентагона считает, что России не удастся заменить США на Ближнем Востоке

Россия не может заменить Соединенные Штаты на Ближнем Востоке, заявил в субботу глава Пентагона Джим Мэттис, выступая на международной конференции в Бахрейне.

По его словам, "присутствие России в регионе не сможет заменить продолжительную и прозрачную приверженность США Ближнему Востоку".

Также он заявил, по данным агентства АП, что у Москвы "отсутствует искреннее стремление к важнейшим моральным принципам" из-за ее "готовности игнорировать преступные действия Асада по отношению к его собственному народу".

По словам Дж.Мэттиса, основная причина, благодаря которой президент Сирии Башар Асад сохраняет власть в стране, это поддержка со стороны Ирана и "повторяющиеся вето резолюций в Совете Безопасности ООН со стороны России".

Он добавил, что коалиция союзников, возглавляемая США, продолжит зачистку исламистских группировок на территории Сирии. "Мы поддерживаем партнеров, которые выбирают стабильность, а не хаос", - отметил Дж.Мэттис.

Эти заявления глава Пентагона США сделал в преддверии саммита по Сирии в Турции. Позднее в субботу в Стамбуле состоится четырехсторонний саммит, в котором примут участие президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон. Также в Стамбул отправится спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Кроме того, на полях саммита запланирована встреча министров обороны России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]