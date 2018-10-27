Представитель Госдепа заявил о важности реформы энергетического сектора Украины

Повышение цены на газ для населения будет способствовать реформе энергетического сектора Украины, уверен специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
"Сделав этот шаг (повышение цены на газ - ИФ) сейчас, Киев начнет структурную реформу энергетического сектора в Украине и всей экономики. Это необходимо было сделать, поскольку этот сектор не столь устойчив, как был когда-то. Данное же решение будет способствовать стабильности в энергетической сфере", - сказал К.Волкер в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
По его словам, цены на газ для населения не соответствовали действительности.
К.Волкер добавил, что система субсидий должна будет смягчить рост цен для семей с низким доходом.
"Конечно, в зимний период, когда наступит холодная погода, повышение цен может вызвать трудности у некоторых людей. Насколько я понимаю, правительство реализует достаточно значительную программу субсидий для семей с низким доходом, что должно компенсировать им высокие цены", - резюмировал дипломат.
Как сообщалось, цена на природный газ для населения и ТКЭ с 1 ноября вырастет на 23,5%. Этот вопрос является ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ. Кабинет министров Украины заложил в проект государственного бюджета на 2019 год 55 млрд грн на субсидии для населения.
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