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Регион 27.10.2018 16:48

В Стамбуле состоялись встречи министров обороны и иностранных дел Турции и России, обсуждалась ситуация в Идлибе - СМИ

Министр обороны Турции Хулуси Акар и глава Минобороны России Сергей Шойгу в субботу провели переговоры вокруг ситуации в Сирии, передало агентство "Анадолу".

По его данным, на встрече в Стамбуле министры, в частности, обсудили ситуацию в Идлибе и обеспечение безопасности в регионе.

"Анадолу" также сообщило о встрече глав МИД России и Турции - Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу.

Позднее в субботу в Стамбуле состоится четырехсторонний саммит, в котором примут участие президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин, а также лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон. Ожидается участие спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что на саммите "имеется в виду обменяться мнениями по сирийской проблематике, в том числе, по вопросам продвижения процесса политического урегулирования, дальнейшим шагам в интересах укрепления безопасности и стабильности, созданию условий для возвращения беженцев и восстановления социально-экономической инфраструктуры".

Со своей стороны, пресс-секретарь В.Путина Дмитрий Песков сообщил, что встреча направлена на "сверку часов" по сирийской проблематике.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, МИНИСТРЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]