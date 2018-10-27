Черногория выдала России бывшего исполнительного директора российской федерации баскетбола Домани

Бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола Дмитрий Домани, обвиняемый в мошенничестве, экстрадирован из Черногории в Москву, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Черногории доставлен Дмитрий Домани, 1974 года рождения, который обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ", - сказала И.Волк.
По ее словам, в период нахождения в должности исполнительного директора Российской федерации баскетбола Д.Домани, используя свое служебное положение, заключил ряд фиктивных договоров от имени организации с подконтрольными ему предприятиями. В результате указанных действий федерации был нанесен значительный материальный ущерб.
"Пытаясь избежать уголовного наказания, фигурант покинул территорию Российской Федерации. В 2016 году Дмитрию Домани предъявлено обвинение в мошенничестве, а несколько позднее он был объявлен в розыск по каналам Интерпола",- сказала представитель МВД РФ.
"В марте 2018 года разыскиваемого задержали правоохранительные органы Черногории. Сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России он доставлен в Россию",- сообщила И.Волк.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»