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СНГ 27.10.2018 13:59

Четверть браков, ежегодно заключаемых в Киргизии, связаны с насилием - исследование

20% браков в Киргизии связаны с похищением невест, говорится в отчете омбудсмена республики за год.

Как сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе омбудсмена Киргизии, в 2017 году в суд были переданы 13 уголовных дел по факту кражи невест.

Согласно исследованию, каждый год в Киргизии заключается около 45 тыс. браков, 20% из них связаны с похищением невест, 6% - с другими методами применения насилия.

Наблюдается также увеличение количества фактов, связанных с насильственными методами принуждения к браку за последние годы, отмечается в исследовании.

Согласно уголовному законодательству Киргизии, похищение женщины для вступления в брак вопреки ее воле наказывается лишением свободы сроком от пяти до семи лет. За похищение лица, не достигшего 17 лет, для вступления в фактические брачные отношения уголовным законом предусмотрено наказание в виде ограничения свободы от пяти до 10 лет.

Комитет ООН призывал власти Киргизии усилить юридические и правовые механизмы предотвращения и расследования таких преступлений, наказывать преступников, возмещать моральный ущерб жертвам похищений и связанного с ними сексуального насилия.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, НЕВЕСТЫ, ПОХИЩЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]