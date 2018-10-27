Четверть браков, ежегодно заключаемых в Киргизии, связаны с насилием - исследование

20% браков в Киргизии связаны с похищением невест, говорится в отчете омбудсмена республики за год.
Как сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе омбудсмена Киргизии, в 2017 году в суд были переданы 13 уголовных дел по факту кражи невест.
Согласно исследованию, каждый год в Киргизии заключается около 45 тыс. браков, 20% из них связаны с похищением невест, 6% - с другими методами применения насилия.
Наблюдается также увеличение количества фактов, связанных с насильственными методами принуждения к браку за последние годы, отмечается в исследовании.
Согласно уголовному законодательству Киргизии, похищение женщины для вступления в брак вопреки ее воле наказывается лишением свободы сроком от пяти до семи лет. За похищение лица, не достигшего 17 лет, для вступления в фактические брачные отношения уголовным законом предусмотрено наказание в виде ограничения свободы от пяти до 10 лет.
Комитет ООН призывал власти Киргизии усилить юридические и правовые механизмы предотвращения и расследования таких преступлений, наказывать преступников, возмещать моральный ущерб жертвам похищений и связанного с ними сексуального насилия.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»