В Азербайджане будет ограничена транспортировка и свободная продажа живой птицы - АПБ

В Азербайджане предлагается ввести ограничения на транспортировку и свободную продажу живой птицы, сообщается на сайте Агентства продовольственной безопасности.
На встрече председателя АПБ Гошгара Тахмазли с членами Азербайджанского общества птицеводов было принято решение по усилению мер, направленных на введение ограничений на транспортировку и свободную продажу живой птицы субъектами предпринимательства, говорится в сообщении.
В решении отмечается, что АПБ планирует усилить меры, направленные на ограничение импорта и продажи мяса птицы и яиц, не соответствующих стандартам качества. Ограничения будут применяться также к деятельности птицеводческих хозяйств, нарушающих правила управления отходами и их утилизации.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»