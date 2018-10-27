Путин встретился с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин "на полях" саммита РФ-ФРГ-Франция-Турция проводит встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Оба президента воздержались от вступительных слов для прессы, а сразу перешли к переговорам за закрытыми дверями.

После беседы с Р.Эрдоганом у В.Путина запланирована встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

В предыдущий раз В.Путин и Р.Эрдоган встречались в Сочи 17 сентября, где было достигнуто соглашение о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.