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Регион 27.10.2018 15:27

Путин встретился с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин "на полях" саммита РФ-ФРГ-Франция-Турция проводит встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Оба президента воздержались от вступительных слов для прессы, а сразу перешли к переговорам за закрытыми дверями.

После беседы с Р.Эрдоганом у В.Путина запланирована встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

В предыдущий раз В.Путин и Р.Эрдоган встречались в Сочи 17 сентября, где было достигнуто соглашение о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПУТИН, ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]