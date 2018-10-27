Палестинское движение "Исламский джихад" по итогам переговоров с египетскими посредниками заявило о готовности к перемирию с Израилем, сообщила в субботу "Таймс оф Исраэл".

По данным представителя движения, оно будет привержено соглашению о прекращении огня до тех пор, пока его будет придерживаться Израиль.

Ранее стало известно о ракетном обстреле из сектора Газа территории Израиля. Израильская авиация нанесла ответный удар, атаковав палестенские цели в Газе.