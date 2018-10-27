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Дальнее зарубежье 27.10.2018 18:06

Палестинский "Исламский джихад" готов к перемирию с Израилем

Палестинское движение "Исламский джихад" по итогам переговоров с египетскими посредниками заявило о готовности к перемирию с Израилем, сообщила в субботу "Таймс оф Исраэл".

По данным представителя движения, оно будет привержено соглашению о прекращении огня до тех пор, пока его будет придерживаться Израиль.

Ранее стало известно о ракетном обстреле из сектора Газа территории Израиля. Израильская авиация нанесла ответный удар, атаковав палестенские цели в Газе.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ, ПЕРЕМИРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]