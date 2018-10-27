Путин и Макрон обсудили по телефону вопрос о российско-американской встрече в Париже на высшем уровне

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили проведение в Париже встречи лидеров РФ и США, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Главы государств обсудили участие президента России в предстоящих 11 ноября с.г. в Париже мероприятиях по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны. Затронут также вопрос о проведении во французской столице российско-американской встречи на высшем уровне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.
"Основное внимание в преддверии открывающегося сегодня в Стамбуле четырехстороннего саммита Россия-Турция-Франция-Германия уделено тематике сирийского урегулирования. Рассмотрен ряд вопросов, выносимых на повестку дня стамбульской встречи. Акцентирована необходимость активизации совместных усилий по продвижению политического процесса в Сирии, включая вопросы формирования и запуска Конституционного комитета", - говорится в сообщении.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»