Бывший первый заместитель прокурора Башкирии Горбунов арестован до конца декабря по делу о коррупции

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова, обвиняемого в получении взятки в размере 10 млн рублей.

"Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Горбунова меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 26 декабря", - огласил решение судья Артур Карпов.

О.Горбунову инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Если его вину докажут, бывшему прокурору может грозить до 15 лет заключения.

Следователь в суде заявил, что О.Горбунов знал об уголовном преследовании, поэтому пытался скрыться из России через аэропорт "Шереметьево". Он отметил, что обвиняемый, находясь на свободе, может избавиться от имущества, на которое могут положить обеспечительный арест, а также симулировать заболевания, чтобы лечь в больницу и не участвовать в следственных мероприятиях.

"Препятствий заключению под стражу у Горбунова не имеется", - заключил он.

Несмотря на тяжесть обвинения, прокурор не поддержал позицию следователя и настаивал на более мягкой мере пресечения для О.Горбунова.

"Я полагаю, что любая более мягкая мера пресечения позволит объективному проведению следствия. Я против выбора столь тяжелой меры пресечения", - сказал он.

Прокурор также добавил, что обвиняемый не пытался скрыться от следствия и "сам вчера прилетел в Москву для проведения следственных мероприятий". По его словам, О.Горбунов больше не является сотрудником прокуратуры, поэтому не может влиять на следствие.

Прокурор также отметил, что протокол задержания оформлен с нарушением. В частности, он указал, что протокол оформлен на подозреваемого, тогда как у О.Горбунова уже другой статус - обвиняемого.

Сам О.Горбунов просил суд избрать более мягкую меру пресечения.

"Прошу вас не избирать в отношении меня меру пресечения в виде заключения под стражу. Препятствовать как-то следствию я не могу, я больше не сотрудник прокуратуры. Никуда убегать я не собирался", - сказал он в суде.

Адвокат О.Горбунова Олег Бессонов просил суд избрать в отношении бывшего прокурора меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Я просил бы суд рассмотреть ходатайство о домашнем аресте моего подзащитного. У него есть постоянное место жительства, семья, двое несовершеннолетних детей", - сказал защитник.

Прокурор по делу поддержал позицию адвоката.

Как ранее сообщили в СКР, О.Горбунов в пятницу был задержан в Москве при попытке вылететь за рубеж.

По данным следствия, в 2017 году О.Горбунов и замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Башкирии Артур Шаретдинов, действуя группой лиц по предварительному сговору, при посредничестве третьих лиц, получили от первого замглавы администрации Уфы взятку в размере 10 млн рублей за отмену постановления о возбуждении уголовного дела о неправомерных действиях местных чиновников при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.