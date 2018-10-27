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Дальнее зарубежье 27.10.2018 19:15

Министр обороны Китая встретится в Вашингтоне с главой Пентагона

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ, как ожидается, на следующей неделе посетит Вашингтон, где проведет переговоры с шефом Пентагона Джимом Мэттисом, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

О намерении провести переговоры с китайским министром обороны Дж.Мэтттис сообщил на конференции в Бахрейне.

Он отметил, что "стратегическое соперничество не предполагает враждебности", поэтому он настроен на сотрудничество с такими странами, как Китай и Россия.

Ранее помощник Дж.Мэттиса сообщал, что в Пентагоне видят желание Пекина стабилизировать отношения двух сторон в военной сфере.

АП отмечает, что Вэй Фэнхэ и Дж.Мэттис ранее встречались на полях конференции по безопасности в Сингапуре.

Точная дата визита китайского министра в Вашингтон не сообщается.

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Тэги: США, КИТАЙ, МИНОБОРОНЫ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]