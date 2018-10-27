В столице Азербайджана по подозрению в вымогательстве $45 тыс. задержано трое подростков - МВД

В Баку по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег в валюте задержаны трое подростков, сообщается в хронике происшествий Министерства внутренних дел Азербайджана.
«В Бинагадинское районное управление полиции столицы обратился житель Баку, заявивший о том, что несколькими неделями ранее неизвестные лица путем устрашения в течение двух дней отобрали у его несовершеннолетнего сына $45 тыс. ($27 тыс. и $18 тыс.)», - сказано в сообщении.
По подозрению в совершении противозаконных действий задержаны трое подростков.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»