В столице Азербайджана по подозрению в вымогательстве $45 тыс. задержано трое подростков - МВД

В Баку по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег в валюте задержаны трое подростков, сообщается в хронике происшествий Министерства внутренних дел Азербайджана.

«В Бинагадинское районное управление полиции столицы обратился житель Баку, заявивший о том, что несколькими неделями ранее неизвестные лица путем устрашения в течение двух дней отобрали у его несовершеннолетнего сына $45 тыс. ($27 тыс. и $18 тыс.)», - сказано в сообщении.

По подозрению в совершении противозаконных действий задержаны трое подростков.

Р.Бабаев