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Происшествия 27.10.2018 16:18

В столице Азербайджана по подозрению в вымогательстве $45 тыс. задержано трое подростков - МВД

В Баку по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег в валюте задержаны трое подростков, сообщается в хронике происшествий Министерства внутренних дел Азербайджана.

«В Бинагадинское районное управление полиции столицы обратился житель Баку, заявивший о том, что несколькими неделями ранее неизвестные лица путем устрашения в течение двух дней отобрали у его несовершеннолетнего сына $45 тыс. ($27 тыс. и $18 тыс.)», - сказано в сообщении.

По подозрению в совершении противозаконных действий задержаны трое подростков.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРОИСШЕСТВИЯ, ВЫМОГАТЕЛИ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]