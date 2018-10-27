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Происшествия 27.10.2018 16:56

Около 150 человек стали жертвами ДТП на улицах Баку за 9 месяцев

Около 150 человек стали жертвами дорожно-транспортных происшествий, произошедших на улицах столицы в январе-сентябре текущего года, было отмечено на прошедшем в субботу в Главном управлении полиции города Баку (ГУПГБ) расширенном оперативном совещании по итогам борьбы с преступностью за 9 месяцев 2018 года.

«За 9 месяцев текущего года в столице произошло 430 дорожно-транспортных происшествий, жертвами которых стали 147 человек, еще 364 получили ранения различной степени тяжести», - заявил на мероприятии замначальника ГУПГБ по оперативной работе, генерал-майор полиции Эльхан Гасанов.

По его словам, по сравнению с отчетным периодом 2017 года количество ДТП на столичных улицах сократилось на 4,4%, число пострадавших в авариях – на 7,1%.

Р.Бабаев

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Тэги: БАКУ, ДТП, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]