Около 8,3 тыс. преступлений зарегистрировано в Баку в течение 9 месяцев - МВД

Около 8,3 тыс. преступлений было зарегистрировано в азербайджанской столице в январе-сентябре текущего года, сказал замначальника Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ) по оперативной работе, генерал-майор полиции Эльхан Гасанов.
«За отчетный период в Баку было зафиксировано 8,288 тыс. преступлений, 11,5% из которых являются тяжкими и особо тяжкими», - отметил Э.Гасанов на прошедшем в субботу в ГУПГБ расширенном оперативном совещании по итогам борьбы с преступностью в столице за 9 месяцев 2018 года.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»