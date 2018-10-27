Около 8,3 тыс. преступлений зарегистрировано в Баку в течение 9 месяцев - МВД

Около 8,3 тыс. преступлений было зарегистрировано в азербайджанской столице в январе-сентябре текущего года, сказал замначальника Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ) по оперативной работе, генерал-майор полиции Эльхан Гасанов.

«За отчетный период в Баку было зафиксировано 8,288 тыс. преступлений, 11,5% из которых являются тяжкими и особо тяжкими», - отметил Э.Гасанов на прошедшем в субботу в ГУПГБ расширенном оперативном совещании по итогам борьбы с преступностью в столице за 9 месяцев 2018 года.

Р.Бабаев