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Происшествия 27.10.2018 17:10

Около 8,3 тыс. преступлений зарегистрировано в Баку в течение 9 месяцев - МВД

Около 8,3 тыс. преступлений было зарегистрировано в азербайджанской столице в январе-сентябре текущего года, сказал замначальника Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ) по оперативной работе, генерал-майор полиции Эльхан Гасанов.

«За отчетный период в Баку было зафиксировано 8,288 тыс. преступлений, 11,5% из которых являются тяжкими и особо тяжкими», - отметил Э.Гасанов на прошедшем в субботу в ГУПГБ расширенном оперативном совещании по итогам борьбы с преступностью в столице за 9 месяцев 2018 года.

Р.Бабаев

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Тэги: БАКУ, ПРЕСТУПНОСТЬ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]