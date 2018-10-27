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Внутренняя политика 27.10.2018 17:26

Администрация президента Азербайджана переходит на электронный документооборот

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о создании системы электронного документооборота для эффективной деятельности канцелярии Администрации президента Азербайджана.

Соответствующий указ опубликован в субботу на сайте главы государства.

В соответствии с документом Администрации президента поручено к 1 апреля 2019 года разработать и внедрить программное обеспечение системы электронного документооборота.

Функции оператора и обеспечение безопасности системы возложены на Спецслужбу госбезопасности Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ, ДОКУМЕНТООБОРОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]