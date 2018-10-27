Администрация президента Азербайджана переходит на электронный документооборот

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о создании системы электронного документооборота для эффективной деятельности канцелярии Администрации президента Азербайджана.

Соответствующий указ опубликован в субботу на сайте главы государства.

В соответствии с документом Администрации президента поручено к 1 апреля 2019 года разработать и внедрить программное обеспечение системы электронного документооборота.

Функции оператора и обеспечение безопасности системы возложены на Спецслужбу госбезопасности Азербайджана.

Р.Бабаев