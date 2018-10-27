В Стамбуле стартовал саммит четырех стран по Сирии

Первый в истории четырехсторонний саммит Россия-Германия-Франция-Турция, посвященный сирийскому урегулированию, начался в Стамбуле.
Встреча проходит во дворце Вахдеттин на Босфоре.
По графику на общение глав государств в четырехстороннем формате отведено порядка трех часов.
Саммиту предшествовали интенсивные двусторонние контакты участников встречи. Незадолго до вылета в Турцию президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эманюэлем Макроном, а по прибытии в Турцию В.Путин провел двусторонние встречи с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Ожидается, что по завершении четырехсторонней встречи главы государств сделают совместное заявление.
Перед началом переговоров главы четырех стран прогулялись по парку возле дворца и коротко пообщались. В частности, В.Путин без переводчика побеседовал с Э.Макроном и А.Меркель. Затем участники саммита сделали совместное фото на террасе дворца и отправились на переговоры.
Администрация президента Азербайджана переходит на электронный документооборот
Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем председателя ОБСЕ по Южному Кавказу
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 23 раза – Минобороны Азербайджана
В Азербайджане будет ограничена транспортировка и свободная продажа живой птицы - АПБ
СД Газпрома утвердил рост инвестиций 2018г до рекордных 1,5 трлн руб., заимствований - до 518 млрд руб.
Нефть Brent вернулась к росту, но завершает неделю снижением
Около 8,3 тыс. преступлений зарегистрировано в Баку в течение 9 месяцев - МВД
Около 150 человек стали жертвами ДТП на улицах Баку за 9 месяцев
В столице Азербайджана по подозрению в вымогательстве $45 тыс. задержано трое подростков - МВД
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Имишли
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Имишлинском районе
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Bakcell наградила партнера Ulduzum поездкой за границу
Миграционная служба и Caspian European Club проведут совместный бизнес-форум
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»