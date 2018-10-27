В Стамбуле стартовал саммит четырех стран по Сирии

Первый в истории четырехсторонний саммит Россия-Германия-Франция-Турция, посвященный сирийскому урегулированию, начался в Стамбуле.

Встреча проходит во дворце Вахдеттин на Босфоре.

По графику на общение глав государств в четырехстороннем формате отведено порядка трех часов.

Саммиту предшествовали интенсивные двусторонние контакты участников встречи. Незадолго до вылета в Турцию президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эманюэлем Макроном, а по прибытии в Турцию В.Путин провел двусторонние встречи с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ожидается, что по завершении четырехсторонней встречи главы государств сделают совместное заявление.

Перед началом переговоров главы четырех стран прогулялись по парку возле дворца и коротко пообщались. В частности, В.Путин без переводчика побеседовал с Э.Макроном и А.Меркель. Затем участники саммита сделали совместное фото на террасе дворца и отправились на переговоры.