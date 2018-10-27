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Дальнее зарубежье 27.10.2018 19:40

До восьми человек могли погибнуть в результате стрельбы в районе Синагоги в Питтсбурге, 12 ранены - СМИ

Стрельба в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) привела к гибели, по меньшей мере, четырех человек, сообщил в субботу американский телеканал Си-Би-Эс.

Телеканал отмечает, что число погибших в результате трагического инцидента вероятно, составляет семь или восемь человек, однако в настоящий момент подтвержден факт гибели четырех.

По данным телеканала Си-Эн-Эн, огнестрельные ранения получили 12 человек, в том числе несколько сотрудников полиции.

В свою очередь, канал KADK передал, что стрелком является 48-летний Роб Бауэр. Некоторые СМИ сообщают, что ему, вероятно, 46 лет. Ранее сообщалось, что он сдался полиции.

В Питтсбурге в субботу произошла стрельба в районе синагоги. Полиция призвала горожан избегать районы улиц Уилкинс и Шейди.

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Тэги: США, СИНАГОГА, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]