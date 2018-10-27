До восьми человек могли погибнуть в результате стрельбы в районе Синагоги в Питтсбурге, 12 ранены - СМИ

Стрельба в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) привела к гибели, по меньшей мере, четырех человек, сообщил в субботу американский телеканал Си-Би-Эс.
Телеканал отмечает, что число погибших в результате трагического инцидента вероятно, составляет семь или восемь человек, однако в настоящий момент подтвержден факт гибели четырех.
По данным телеканала Си-Эн-Эн, огнестрельные ранения получили 12 человек, в том числе несколько сотрудников полиции.
В свою очередь, канал KADK передал, что стрелком является 48-летний Роб Бауэр. Некоторые СМИ сообщают, что ему, вероятно, 46 лет. Ранее сообщалось, что он сдался полиции.
В Питтсбурге в субботу произошла стрельба в районе синагоги. Полиция призвала горожан избегать районы улиц Уилкинс и Шейди.
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