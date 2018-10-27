Стрелок из синагоги в Питтсбурге сдался полиции - СМИ

Человек, открывший стрельбу в синагоге в Питтсбурге, в результате которой погибли по меньшей мере восемь человек, сдался полиции, сообщает в субботу "Си-Би-Эс Питтсбург".
"Подозреваемый сдался. Команда спецназа вела переговоры с подозреваемым, он не мог стоять на ногах, так как был ранен. Подозреваемый жив", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь по горожанам в Питтсбурге и забаррикадировался в синагоге. Когда приехала полиция, завязалась перестрелка.
Отмечается, что жертвами стрелка стали, по меньшей мере восемь человек, еще несколько человек получили ранения. В том числе огнестрельные ранения получили двое полицейских.
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