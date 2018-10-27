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Происшествия 27.10.2018 20:36

Шесть человек стали жертвами ДТП в Петербурге

Грузовик и микроавтобус столкнулись в субботу на участке Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Курортном районе Петербурга, шесть человек погибли.

Как сообщает сайт городского управления МЧС, в 17:40 на пульт дежурного "01" поступило сообщение о происшествии в Курортном районе. На 9-м километре ЗСД южного направления произошло столкновение грузового автомобиля Scania и легкового автомобиля "Hyundai". В результате столкновения произошло возгорание легкового автомобиля.

"При столкновении грузовика и микроавтобуса погибли шесть человек, которые ехали в микроавтобусе. Водитель грузовика получил повреждения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, ДТП, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]