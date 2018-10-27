Шесть человек стали жертвами ДТП в Петербурге

Грузовик и микроавтобус столкнулись в субботу на участке Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Курортном районе Петербурга, шесть человек погибли.
Как сообщает сайт городского управления МЧС, в 17:40 на пульт дежурного "01" поступило сообщение о происшествии в Курортном районе. На 9-м километре ЗСД южного направления произошло столкновение грузового автомобиля Scania и легкового автомобиля "Hyundai". В результате столкновения произошло возгорание легкового автомобиля.
"При столкновении грузовика и микроавтобуса погибли шесть человек, которые ехали в микроавтобусе. Водитель грузовика получил повреждения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»