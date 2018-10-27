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СНГ 27.10.2018 20:55

Мужчина с гранатой собирался совершить самоподрыв в здании правительства Армении

Мужчина 1975 года рождения вошёл в здание правительства Армении с ручной гранатой с целью самоподрыва, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Службы национальной безопасности Армении Самсон Галстян.

"Мужчина задержан. В следственном управлении СНБ Армении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 235 УК Армении (незаконное приобретение, хранение, ношение оружия)", - сказал С.Галстян.

По его словам, мотивы мужчины пока неизвестны, проводится следствие.

Ранее в полиции Армении сообщили, что неизвестный мужчина вечером в субботу пытался проникнуть с гранатой в здание правительства Армении.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]