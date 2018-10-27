Мужчина с гранатой собирался совершить самоподрыв в здании правительства Армении

Мужчина 1975 года рождения вошёл в здание правительства Армении с ручной гранатой с целью самоподрыва, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Службы национальной безопасности Армении Самсон Галстян.

"Мужчина задержан. В следственном управлении СНБ Армении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 235 УК Армении (незаконное приобретение, хранение, ношение оружия)", - сказал С.Галстян.

По его словам, мотивы мужчины пока неизвестны, проводится следствие.

Ранее в полиции Армении сообщили, что неизвестный мужчина вечером в субботу пытался проникнуть с гранатой в здание правительства Армении.