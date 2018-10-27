Четырехсторонний саммит по Сирии в Стамбуле продолжается второй час

В Стамбуле завершился первый час переговоров лидеров России, Франции, Германии и Турции в четырехстороннем формате, после небольшого перерыва саммит продолжился.

По программе на четырехстороннюю встречу отведено порядка трех часов, началась она с небольшим отставанием от графика.

На встрече обсуждается сирийское урегулирование.

До этого главы государств провели двусторонние беседы, а также пообщались все вместе во время прогулки по парку особняка Вахдеттин на Босфоре.

Как сообщает сайт Кремля, на встрече идет "обмен мнениями по вопросам продвижения процесса политического урегулирования, дальнейшим шагам в интересах укрепления безопасности и стабильности, созданию условий для возвращения беженцев и восстановление социально-экономической инфраструктуры".

Предусматривается рассмотрение и ряда других актуальных международных вопросов, говорится в сообщении.