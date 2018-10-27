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Дальнее зарубежье 27.10.2018 20:26

Спецпосланник ООН назвал полезным и эффективным четырехсторонний саммит по Сирии в Стамбуле

Спецпосланник ООН по Сирии Стефан де Мистура назвал саммит РФ-ФРГ-Франция-Турция по Сирии в Стамбуле полезным и интенсивным.

"Конечно. Это была достаточно полезная, эффективная и интенсивная дискуссия со всеми лидерами", - сказал С.де Мистура в субботу журналистам в Стамбуле.

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Тэги: ТУРЦИЯ, САММИТ, СИРИЯ, МИСТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]