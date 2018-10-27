Спецпосланник ООН назвал полезным и эффективным четырехсторонний саммит по Сирии в Стамбуле

Спецпосланник ООН по Сирии Стефан де Мистура назвал саммит РФ-ФРГ-Франция-Турция по Сирии в Стамбуле полезным и интенсивным.

"Конечно. Это была достаточно полезная, эффективная и интенсивная дискуссия со всеми лидерами", - сказал С.де Мистура в субботу журналистам в Стамбуле.