Эрдоган считает продуктивным саммит по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал продуктивным четырёхсторонний саммит по Сирии: стороны остались привержены территориальной целостности этой страны, военного решения не существует.

"С присоединением Франции и Германии нам удалось увидеть и наблюдать, что возможно усовершенствовать сотрудничество в астанинском формате", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи в Стамбуле.

Р.Эрдоган назвал прошедший саммит "продуктивной и искренней встречей".

"Мы остались привержены территориальной целостности Сирии и политического единства Сирии, а также с другой стороны мы пришли к выводу, что военного решения конфликта нет", - подчеркнул президент Турции.