Эрдоган считает продуктивным саммит по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал продуктивным четырёхсторонний саммит по Сирии: стороны остались привержены территориальной целостности этой страны, военного решения не существует.
"С присоединением Франции и Германии нам удалось увидеть и наблюдать, что возможно усовершенствовать сотрудничество в астанинском формате", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи в Стамбуле.
Р.Эрдоган назвал прошедший саммит "продуктивной и искренней встречей".
"Мы остались привержены территориальной целостности Сирии и политического единства Сирии, а также с другой стороны мы пришли к выводу, что военного решения конфликта нет", - подчеркнул президент Турции.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»