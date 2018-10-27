Переговоры лидеров РФ, Франции, Германии и Турции завершились в Стамбуле

В Стамбуле завершились переговоры лидеров России, Германии, Франции и Турции по сирийскому урегулированию.

Встреча продолжалась около трех часов, как и планировалось.

По итогам переговоров главы четырех государств выступят с совместным заявлением, а затем, как ожидается, продолжат общение за ужином.

Саммит в подобном формате состоялся впервые. Инициатива его проведения принадлежала президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Саммиту предшествовали интенсивные двусторонние контакты участников встречи. Незадолго до вылета в Турцию президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а по прибытии в Турцию В.Путин провел двусторонние встречи с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и канцлером Германии Ангелой Меркель.