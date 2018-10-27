Иран проинформируют об итогах саммита в Стамбуле - Эрдоган

Иран как участник "астанинской тройки" будет проинформирован об итогах саммита РФ-Турция-Франция-Германия, который состоялся в субботу в Стамбуле, сообщил президент Турции Реджеп Таип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи.

"Иран как член астанинского процесса несомненно будет уведомлен о результатах нашей встречи", - сказал Эрдоган.

"Это необходимо сделать, чтобы положительное развитие событий продолжилось, это необходимо для солидарности с сирийским народом", - подчеркнул президент Турции.