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Регион 27.10.2018 21:19

Иран проинформируют об итогах саммита в Стамбуле - Эрдоган

Иран как участник "астанинской тройки" будет проинформирован об итогах саммита РФ-Турция-Франция-Германия, который состоялся в субботу в Стамбуле, сообщил президент Турции Реджеп Таип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи.

"Иран как член астанинского процесса несомненно будет уведомлен о результатах нашей встречи", - сказал Эрдоган.

"Это необходимо сделать, чтобы положительное развитие событий продолжилось, это необходимо для солидарности с сирийским народом", - подчеркнул президент Турции.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]