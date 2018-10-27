Путин подчеркивает важность запуска работы сирийского конституционного комитета

Нужно добиться запуска работы сирийского Конституционного комитета и обеспечить его признание всеми сирийскими сторонами, заявил президент России Владимир Путин.

"Необходимо обеспечить запуск деятельности конституционного комитета, который призван рассмотреть основополагающие вопросы будущего государственного устройства Сирии", - заявил он на пресс-конференции по итогам саммита РФ-ФРГ-Франция-Турция по Сирии.

"При этом должны учитываться решения, принятые на сочинском конгрессе сирийского национального диалога. Такой комитет бесспорно должен быть признан легитимным всеми сирийскими сторонами и пользоваться их уважением", - продолжил В.Путин.