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Дальнее зарубежье 27.10.2018 21:29

Путин подчеркивает важность запуска работы сирийского конституционного комитета

Нужно добиться запуска работы сирийского Конституционного комитета и обеспечить его признание всеми сирийскими сторонами, заявил президент России Владимир Путин.

"Необходимо обеспечить запуск деятельности конституционного комитета, который призван рассмотреть основополагающие вопросы будущего государственного устройства Сирии", - заявил он на пресс-конференции по итогам саммита РФ-ФРГ-Франция-Турция по Сирии.

"При этом должны учитываться решения, принятые на сочинском конгрессе сирийского национального диалога. Такой комитет бесспорно должен быть признан легитимным всеми сирийскими сторонами и пользоваться их уважением", - продолжил В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, СИРИЯ, КОМИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]