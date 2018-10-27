Путин: без Ирана невозможно решить сирийский вопрос

Без Ирана проблема диалога в Сирии решена не будет, консультации с Тегераном необходимы в процессе формирования конституционного комитета, заявил президент России Владимир Путин.

На пресс-конференции по итогам саммита РФ-ФРГ-Франция-Турция по Сирии В.Путин подчеркнул необходимость создания сирийского конституционного комитета.

"Мы, безусловно, должны провести полноценные консультации и с правительством Сирии, и с нашими партнерами в Иране, потому что без Ирана, который, как известно, является страной-гарантом мирного процесса и прекращения огня, создания демилитаризованных зон, эта проблема эффективно решаться не будет", - сказал он в связи с этим.