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Регион 27.10.2018 21:45

Путин: без Ирана невозможно решить сирийский вопрос

Без Ирана проблема диалога в Сирии решена не будет, консультации с Тегераном необходимы в процессе формирования конституционного комитета, заявил президент России Владимир Путин.

На пресс-конференции по итогам саммита РФ-ФРГ-Франция-Турция по Сирии В.Путин подчеркнул необходимость создания сирийского конституционного комитета.

"Мы, безусловно, должны провести полноценные консультации и с правительством Сирии, и с нашими партнерами в Иране, потому что без Ирана, который, как известно, является страной-гарантом мирного процесса и прекращения огня, создания демилитаризованных зон, эта проблема эффективно решаться не будет", - сказал он в связи с этим.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ИРАН, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]