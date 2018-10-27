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Регион 27.10.2018 22:03

Эрдоган готов организовать суд над убийцами саудовского журналиста, если этого не сделает Эр-Рияд

Турция готова начать судебный процесс по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита в Стамбуле.

"Дело в том, что преступление произошло в Стамбуле. Если они (Саудовская Аравия) не будут этот процесс продолжать, то турецкая судебная система готова этот судебный процесс начать", - сказал Р.Эрдоган.

Он рассказал, что министерство юстиции Турции направило письмо в Саудовскую Аравию об этом, и турецкие власти будут ждать на него ответа.

"При этом главный прокурор Саудовской Аравии прибывает в нашу страну завтра, и со стамбульским главным прокурором вместе со своей делегацией проведет встречи. Мы придаем значение результатам этой встречи, в рамках этого процесса наши органы безопасности, а также органы разведывательных служб и судебные инстанции очень интенсивно работу проводят", - добавил Р.Эрдоган.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ХАШКАДЖИ, СУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]