Эрдоган готов организовать суд над убийцами саудовского журналиста, если этого не сделает Эр-Рияд

Турция готова начать судебный процесс по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита в Стамбуле.
"Дело в том, что преступление произошло в Стамбуле. Если они (Саудовская Аравия) не будут этот процесс продолжать, то турецкая судебная система готова этот судебный процесс начать", - сказал Р.Эрдоган.
Он рассказал, что министерство юстиции Турции направило письмо в Саудовскую Аравию об этом, и турецкие власти будут ждать на него ответа.
"При этом главный прокурор Саудовской Аравии прибывает в нашу страну завтра, и со стамбульским главным прокурором вместе со своей делегацией проведет встречи. Мы придаем значение результатам этой встречи, в рамках этого процесса наши органы безопасности, а также органы разведывательных служб и судебные инстанции очень интенсивно работу проводят", - добавил Р.Эрдоган.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»