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Дальнее зарубежье 28.10.2018 09:00

Трамп после инцидента в Питтсбурге призвал ужесточить закон о смертной казни

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что власти должны ужесточить закон о смертной казни после инцидента со стрельбой в Питтсбурге.

"США должны ужесточить закон о смертной казни", - приводит телеканал Си-Би-Эс слова главы государства.

"Такие люди (как нападавший в Питтсбурге - ИФ) должны заплатить максимальную цену. Это нужно остановить", - отметил Д.Трамп.

Он заявил, что провел переговоры с губернатором штата Пенсильвания Томом Вольфом и мэром Питтсбурга Биллом Педвто.

"Произошедшее в Питтсбурге оказалось более серьезным, чем я предполагал. Я поговорил с мэром и губернатором, чтобы уведомить их, что федеральное правительство всегда поддерживало и будет их поддерживать", - написал Д.Трамп в Twitter.

В субботу мужчина открыл стрельбу в синагоге в американском Питтсбурге. По словам очевидцев, вооруженный автоматическим оружием человек ворвался в синагогу во время службы и выкрикивал антисемитские лозунги. Подозреваемый сдался полиции после того, как был ранен. Стрелком оказался 48-летний Роб Бауэр. По меньшей мере, 11 человек погибли,12 получили ранения.

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Тэги: США, СТРЕЛЬБА, ПРЕЗИДЕНТ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]