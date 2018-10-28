Трамп после инцидента в Питтсбурге призвал ужесточить закон о смертной казни

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что власти должны ужесточить закон о смертной казни после инцидента со стрельбой в Питтсбурге.
"США должны ужесточить закон о смертной казни", - приводит телеканал Си-Би-Эс слова главы государства.
"Такие люди (как нападавший в Питтсбурге - ИФ) должны заплатить максимальную цену. Это нужно остановить", - отметил Д.Трамп.
Он заявил, что провел переговоры с губернатором штата Пенсильвания Томом Вольфом и мэром Питтсбурга Биллом Педвто.
"Произошедшее в Питтсбурге оказалось более серьезным, чем я предполагал. Я поговорил с мэром и губернатором, чтобы уведомить их, что федеральное правительство всегда поддерживало и будет их поддерживать", - написал Д.Трамп в Twitter.
В субботу мужчина открыл стрельбу в синагоге в американском Питтсбурге. По словам очевидцев, вооруженный автоматическим оружием человек ворвался в синагогу во время службы и выкрикивал антисемитские лозунги. Подозреваемый сдался полиции после того, как был ранен. Стрелком оказался 48-летний Роб Бауэр. По меньшей мере, 11 человек погибли,12 получили ранения.
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