Лидеры Турции, РФ, ФРГ и Франции в совместной декларации заявили о необходимости обеспечения долгосрочного прекращения огня в Сирии

Главы Турции, РФ, ФРГ и Франции заявили о необходимости обеспечения долгосрочного прекращения огня в Сирии и готовности к совместной борьбе с терроризмом, сообщает в субботу "Анадолу" со ссылкой на стамбульскую декларацию по итогам саммита.
"Лидеры Турции, России, Франции и Германии подчеркивают готовность к совместной борьбе с терроризмом и подчеркнули значимость обеспечения долгосрочного режима прекращения огня в Сирии посредством полной имплементации эффективных мер, предусмотренных (сочинским - ИФ) меморандумом", - отмечается в сообщении.
Согласно декларации, участники саммита "подтвердили свою решительную приверженность суверенитету САР, а также ее независимости, единству и территориальной целостности".
"(Лидеры - ИФ) вновь подтвердили свою решимость по борьбе с терроризмом в Сирии с тем, чтобы полностью уничтожить ИГИЛ, "Фронт ан-Нусра" и остальных лиц, группы, организации, связанные с "Аль-Каидой" или ИГИЛ, а также другие террористические группировки, признанные таковыми СБ ООН", - говорится в заявлении.
В документе также, по данным "Анадолу", указывается важность "формирования условий для безопасного и добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в свои дома".
В нем подчеркивается, что военного пути решения конфликту нет.
"Они подчеркнули свою убежденность в том, что военного пути решения конфликту быть не может, и что конфликт может быть разрешен посредством политического процесса путем переговоров в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254, и в этой связи подчеркнули важность возросшего международного сотрудничества, направленного на вклад в устойчивого и эффективного решения сирийского конфликта", - говорится в декларации.
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