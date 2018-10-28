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Дальнее зарубежье 28.10.2018 10:27

Лидеры Турции, РФ, ФРГ и Франции в совместной декларации заявили о необходимости обеспечения долгосрочного прекращения огня в Сирии

Главы Турции, РФ, ФРГ и Франции заявили о необходимости обеспечения долгосрочного прекращения огня в Сирии и готовности к совместной борьбе с терроризмом, сообщает в субботу "Анадолу" со ссылкой на стамбульскую декларацию по итогам саммита.

"Лидеры Турции, России, Франции и Германии подчеркивают готовность к совместной борьбе с терроризмом и подчеркнули значимость обеспечения долгосрочного режима прекращения огня в Сирии посредством полной имплементации эффективных мер, предусмотренных (сочинским - ИФ) меморандумом", - отмечается в сообщении.

Согласно декларации, участники саммита "подтвердили свою решительную приверженность суверенитету САР, а также ее независимости, единству и территориальной целостности".

"(Лидеры - ИФ) вновь подтвердили свою решимость по борьбе с терроризмом в Сирии с тем, чтобы полностью уничтожить ИГИЛ, "Фронт ан-Нусра" и остальных лиц, группы, организации, связанные с "Аль-Каидой" или ИГИЛ, а также другие террористические группировки, признанные таковыми СБ ООН", - говорится в заявлении.

В документе также, по данным "Анадолу", указывается важность "формирования условий для безопасного и добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в свои дома".

В нем подчеркивается, что военного пути решения конфликту нет.

"Они подчеркнули свою убежденность в том, что военного пути решения конфликту быть не может, и что конфликт может быть разрешен посредством политического процесса путем переговоров в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254, и в этой связи подчеркнули важность возросшего международного сотрудничества, направленного на вклад в устойчивого и эффективного решения сирийского конфликта", - говорится в декларации.

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Тэги: ТУРЦИЯ, САММИТ, ДЕКЛАРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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