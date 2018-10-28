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Регион 28.10.2018 09:28

В Грузии начались выборы президента

В Грузии в воскресенье, 28 октября, пройдут седьмые по счету после объявления независимости в 1991 году президентские выборы.

Как сообщила в субботу на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Тамара Жвания, для проведения выборов в полной готовности находятся 3703 избирательных участка, из которых 55 открыто за рубежом.

Председатель ЦИК отметила, что два участка заранее были открыты в Афганистане, где 25 октября смогли проголосовать несущие там службу грузинские военнослужащие, и эти голоса будут подсчитаны 28 октября после завершения голосования в Грузии.

"Общее количество избирателей в Грузии составляет 3 518 877. В это число также входят избиратели, зарегистрированные за рубежом", - отметила она.

По словам Т.Жвании, избирательные участки будут открыты в воскресенье в 08:00 часов утра по тбилисскому времени и закроются в 20:00.

Участие в президентских выборах принимают 25 кандидатов.

Среди них два бывших министра иностранных дел - поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта" независимый кандидат Саломе Зурабишвили и кандидат от оппозиционного объединения "Сила в единстве" и от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе.

Также на президентский пост претендуют два бывших председателя парламента - кандидат от оппозиционной партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе и кандидат от "Свободных демократов", лидер политической организации "Движение строительства" Давид Усупашвили.

Действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который в ходе выборов 2013 года набрал более 62% голосов избирателей, отказался баллотироваться на второй срок.

Принимать участие в выборах также отказалась лидер оппозиционной партии "Демократическое движение", экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе, которая на предыдущих выборах вышла на третье место, набрав более 10% голосов избирателей.

Согласно Избирательному кодексу Грузии, для победы в первом туре выборов кандидат должен набрать более 50% голосов избирателей.

Это будут последние выборы президента Грузии путем прямого голосования. Президент Грузии будет избран сроком на шесть лет. В последующих выборах президента будут избирать 300 членов Избирательной коллегии.

Согласно принятым в 2017 году парламентом Грузии изменениям в конституции права и полномочия президента значительно сокращены.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


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