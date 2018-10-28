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Регион 28.10.2018 11:19

Премьер Грузии одним из первых проголосовал на президентских выборах

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе одним из первых утром в воскресенье принял участие в проходящих президентских выборах.

"Я отдал свой голос за процветание, грузинские традиции и наш европейский выбор", - заявил журналистам М.Бахтадзе после голосования на избирательном участке в Тбилиси.

В свою очередь действующий глава Грузии Гиоргий Маргвелашвили, проголосовавший в воскресенье на президентских выборах, заявил журналистам, что отдал свой голос кандидату, который будет президентом всех граждан республики.

"Я дал голос за кандидата, который будет главнокомандующим особых вооруженных сил, имеющих необычную историю на протяжении веков. Этот главнокомандующий будет гордиться тем, что возглавит эти вооруженные силы", - заявил Г.Маргвелашвили.

В воскресенье в Грузии начались выборы президента. На пост президента претендуют 25 кандидатов.

По новой конституции Грузии, которая вступит в силу после инаугурации избранного президента, президентские полномочия существенно сокращаются, в том числе и в сфере обороны и национальной безопасности.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЫБОРЫ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]