Пентагон осуществил беспрецедентную поставку боеприпасов и снаряжения на передовую авиабазу в Германии

Рекордное с прошлого века количество боеприпасов и снаряжения было поставлено в октябре на передовую авиабазу США Рамштайн в Германии, сообщила пресс-служба американских ВВС.
Авиабаза Рамштайн является крупнейшим американским военным опорным пунктом в Европе со времен холодной войны, где расположен штаб европейского командования ВВС США.
По официальным данным, на авиабазу в октябре было доставлено около 100 контейнеров с различными вооружениями. По своим масштабам такого рода поставок не было с 1999 года, отмечают в ВВС США.
При этом подчеркивается, что в течение 78-дневной кампании, в рамках которой было осуществлено более 900 рейсов военно-транспортной авиации США, на авиабазу были поставлены "боеприпасы и снаряжение, которые предназначены для перспективных операций на театре военных действий и в связи меняющимися задачами Европейского командования вооруженных сил США".
Пентагон подчеркивает, что увеличение поставок боеприпасов, топлива и снаряжения связаны с необходимостью обеспечения оперативного реагирования вооруженных сил США на угрозы, исходящие со стороны "агрессивных игроков".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»