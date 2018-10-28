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Дальнее зарубежье 28.10.2018 11:43

Пентагон осуществил беспрецедентную поставку боеприпасов и снаряжения на передовую авиабазу в Германии

Рекордное с прошлого века количество боеприпасов и снаряжения было поставлено в октябре на передовую авиабазу США Рамштайн в Германии, сообщила пресс-служба американских ВВС.

Авиабаза Рамштайн является крупнейшим американским военным опорным пунктом в Европе со времен холодной войны, где расположен штаб европейского командования ВВС США.

По официальным данным, на авиабазу в октябре было доставлено около 100 контейнеров с различными вооружениями. По своим масштабам такого рода поставок не было с 1999 года, отмечают в ВВС США.

При этом подчеркивается, что в течение 78-дневной кампании, в рамках которой было осуществлено более 900 рейсов военно-транспортной авиации США, на авиабазу были поставлены "боеприпасы и снаряжение, которые предназначены для перспективных операций на театре военных действий и в связи меняющимися задачами Европейского командования вооруженных сил США".

Пентагон подчеркивает, что увеличение поставок боеприпасов, топлива и снаряжения связаны с необходимостью обеспечения оперативного реагирования вооруженных сил США на угрозы, исходящие со стороны "агрессивных игроков".

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, БАЗА, ГЕРМАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]