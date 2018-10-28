В отношении питтсбургского стрелка выдвинуты обвинения по 29 пунктам, некоторые из них предусматривают смертную казнь

Обвинения по 29 пунктам выдвинуты в отношении человека, открывшего стрельбу в синагоге в США, информирует в воскресенье американский телеканал "Фокс-ньюс" со ссылкой на прокуратуру.
Обвинения, некоторые из которых предусматривают наказание в виде смертной казни, в частности, связаны с насильственными действиями, нападками на свободу вероисповедания и владением оружием.
Накануне 46-летний Роберт Боуэрс открыл огонь в синагоге американского города Питтсбурга, убив 11 человек. Еще 12 человек получили ранения.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»