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Дальнее зарубежье 28.10.2018 12:12

В отношении питтсбургского стрелка выдвинуты обвинения по 29 пунктам, некоторые из них предусматривают смертную казнь

Обвинения по 29 пунктам выдвинуты в отношении человека, открывшего стрельбу в синагоге в США, информирует в воскресенье американский телеканал "Фокс-ньюс" со ссылкой на прокуратуру.

Обвинения, некоторые из которых предусматривают наказание в виде смертной казни, в частности, связаны с насильственными действиями, нападками на свободу вероисповедания и владением оружием.

Накануне 46-летний Роберт Боуэрс открыл огонь в синагоге американского города Питтсбурга, убив 11 человек. Еще 12 человек получили ранения.

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Тэги: США, ПИТТСБУРГ, СТРЕЛЬБА, ОБВИНЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]