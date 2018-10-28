Главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии проведут переговоры в Стамбуле

Очередная, седьмая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии пройдет в понедельник, 29 октября, в Стамбуле, сообщается на сайте турецкого МИД.

«Главы МИД Турции, Азербайджана и Грузии Мевлют Чавушоглу, Эльмар Мамедъяров и Давид Залкалиани, соответственно, обсудят прогресс в трехстороннем сотрудничестве и последние региональные и глобальные события», - отмечается в сообщении.

Р.Бабаев