Главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии проведут переговоры в Стамбуле

Очередная, седьмая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии пройдет в понедельник, 29 октября, в Стамбуле, сообщается на сайте турецкого МИД.
«Главы МИД Турции, Азербайджана и Грузии Мевлют Чавушоглу, Эльмар Мамедъяров и Давид Залкалиани, соответственно, обсудят прогресс в трехстороннем сотрудничестве и последние региональные и глобальные события», - отмечается в сообщении.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»