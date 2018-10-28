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Внешняя политика 28.10.2018 12:07

Главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии проведут переговоры в Стамбуле

Очередная, седьмая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии пройдет в понедельник, 29 октября, в Стамбуле, сообщается на сайте турецкого МИД.

«Главы МИД Турции, Азербайджана и Грузии Мевлют Чавушоглу, Эльмар Мамедъяров и Давид Залкалиани, соответственно, обсудят прогресс в трехстороннем сотрудничестве и последние региональные и глобальные события», - отмечается в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГРУЗИЯ, МИНИСТРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]