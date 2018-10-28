Спикер грузинского парламента не исключает второго тура президентских выборов

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе допускает вероятность проведения второго тура президентских выборов в стране.

"Существует вероятность того, что может состояться второй тур выборов, однако высока вероятность, что выборы закончатся в первом же туре", - заявил И.Кобахидзе журналистам в воскресенье.

По его словам, согласно исследованиям, которые проводились по заказу правящей партии "Грузинская мечта", выборы могут завершиться в первом же туре, но все зависит от активности избирателей.

"Мы регулярно получаем каждый второй голос на выборах. В ходе парламентских выборов мы получили 49% голосов, в ходе выборов в органы местного самоуправления 54%. В демократической системе это нормально, когда правящая партия получает каждый второй голос от избирателей и в этом случае мы ждем того же", - сказал И.Кобахидзе.

Правящая партия "Грузинская мечта" на президентских выборах, которые проходят в Грузии в воскресенье, поддерживает кандидатуру независимого кандидата в президенты Саломе Зурабишвили. Всего участие в выборах принимают 25 кандидатов в президенты.