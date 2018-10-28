Спикер грузинского парламента не исключает второго тура президентских выборов

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе допускает вероятность проведения второго тура президентских выборов в стране.
"Существует вероятность того, что может состояться второй тур выборов, однако высока вероятность, что выборы закончатся в первом же туре", - заявил И.Кобахидзе журналистам в воскресенье.
По его словам, согласно исследованиям, которые проводились по заказу правящей партии "Грузинская мечта", выборы могут завершиться в первом же туре, но все зависит от активности избирателей.
"Мы регулярно получаем каждый второй голос на выборах. В ходе парламентских выборов мы получили 49% голосов, в ходе выборов в органы местного самоуправления 54%. В демократической системе это нормально, когда правящая партия получает каждый второй голос от избирателей и в этом случае мы ждем того же", - сказал И.Кобахидзе.
Правящая партия "Грузинская мечта" на президентских выборах, которые проходят в Грузии в воскресенье, поддерживает кандидатуру независимого кандидата в президенты Саломе Зурабишвили. Всего участие в выборах принимают 25 кандидатов в президенты.
Официальный Баку соболезнует в связи с многочисленными жертвами трагедии в Питтсбурге
Главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии проведут переговоры в Стамбуле
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 26 раз – Минобороны Азербайджана
Производство вина в мире в 2018 г. может вырасти на 12% с минимума за два десятилетия
Представитель Госдепа заявил о важности реформы энергетического сектора Украины
В Азербайджане будет ограничена транспортировка и свободная продажа живой птицы - АПБ
Шесть человек стали жертвами ДТП в Петербурге
Около 8,3 тыс. преступлений зарегистрировано в Баку в течение 9 месяцев - МВД
Около 150 человек стали жертвами ДТП на улицах Баку за 9 месяцев
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Имишли
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Имишлинском районе
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Bakcell наградила партнера Ulduzum поездкой за границу
Миграционная служба и Caspian European Club проведут совместный бизнес-форум
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»