Производство вина в мире в 2018 г. может вырасти на 12% с минимума за два десятилетия

Мировое производство вина может увеличиться в 2018 году на 12% в 2018 году по сравнению с прошлым годом, который стал худшим для винной отрасли за 20 лет, говорится в прогнозе Международной организации виноградарства и виноделия (OIV).
Совокупный объем произведенного в мире вина, по прогнозам специалистов OIV, увеличится примерно на 4,1 млрд бутылок, с 251 млн до 282 млн гектолитров.
Отмечается, что прошлый год был крайне неблагоприятным для основных производителей вина - Италии, Франции и Испании.
Согласно прогнозу OIV, Италия в 2018 году сохранит статус крупнейшего производителя вин в мире: ожидается, что производство напитка увеличится на 14%, до 48,5 гектолитров. Во Франции виноделы могут повысить производство сразу на 27%, до 46,4 млн гектолитров. В Испании ожидается подъем на 26%, до 40,9 млн гектолитров.
В США, занимающих четвертое место, ожидается повышение производства вина на 2%, до 23,9 млн гектолитров.
Снижение по сравнению с 2017 годом прогнозируется только в Португалии и Греции. Максимальный рост прогнозируется в Грузии - на 57%, до 2 млн гектолитров.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»