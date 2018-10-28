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АПК 28.10.2018 13:05

Производство вина в мире в 2018 г. может вырасти на 12% с минимума за два десятилетия

Мировое производство вина может увеличиться в 2018 году на 12% в 2018 году по сравнению с прошлым годом, который стал худшим для винной отрасли за 20 лет, говорится в прогнозе Международной организации виноградарства и виноделия (OIV).

Совокупный объем произведенного в мире вина, по прогнозам специалистов OIV, увеличится примерно на 4,1 млрд бутылок, с 251 млн до 282 млн гектолитров.

Отмечается, что прошлый год был крайне неблагоприятным для основных производителей вина - Италии, Франции и Испании.

Согласно прогнозу OIV, Италия в 2018 году сохранит статус крупнейшего производителя вин в мире: ожидается, что производство напитка увеличится на 14%, до 48,5 гектолитров. Во Франции виноделы могут повысить производство сразу на 27%, до 46,4 млн гектолитров. В Испании ожидается подъем на 26%, до 40,9 млн гектолитров.

В США, занимающих четвертое место, ожидается повышение производства вина на 2%, до 23,9 млн гектолитров.

Снижение по сравнению с 2017 годом прогнозируется только в Португалии и Греции. Максимальный рост прогнозируется в Грузии - на 57%, до 2 млн гектолитров.

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Тэги: МИР, ВИНО, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]