Почти 10 тысяч домохозяйств в Эстонии остались без света после шторма

Штормовой ветер с порывами до 29 метров в секунду, бушевавший в ночь на воскресенье в Эстонии, оставил без электричества более 9,5 тысяч домохозяйств.
По данным электрокомпании Elektrilevi, сильнее всего пострадал Вильяндиский (Viljandi) уезд, где без электричества осталось около 4 тыс. хозяйств в основном из-за поваленных на линии передач деревьев.
Начавшийся в субботу снегопад на юге страны привел к многочисленным авариям из-за обледеневших дорог.
По данным полиции, в южной и западной Эстонии произошло не менее 50 ДТП.
Несмотря на то, что к утру ветер утих, полиция предупредила, что дождь со снегом и образовавшийся на дорогах гололед могут привести к серьезным проблемам и посоветовала как можно быстрее поменять летнюю резину на зимнюю.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»