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Дальнее зарубежье 28.10.2018 13:36

Почти 10 тысяч домохозяйств в Эстонии остались без света после шторма

Штормовой ветер с порывами до 29 метров в секунду, бушевавший в ночь на воскресенье в Эстонии, оставил без электричества более 9,5 тысяч домохозяйств.

По данным электрокомпании Elektrilevi, сильнее всего пострадал Вильяндиский (Viljandi) уезд, где без электричества осталось около 4 тыс. хозяйств в основном из-за поваленных на линии передач деревьев.

Начавшийся в субботу снегопад на юге страны привел к многочисленным авариям из-за обледеневших дорог.

По данным полиции, в южной и западной Эстонии произошло не менее 50 ДТП.

Несмотря на то, что к утру ветер утих, полиция предупредила, что дождь со снегом и образовавшийся на дорогах гололед могут привести к серьезным проблемам и посоветовала как можно быстрее поменять летнюю резину на зимнюю.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ШТОРМ, ПОСЛЕДСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]