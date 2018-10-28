Кандидат в президенты Грузии Нателашвили призвал граждан к акциям протеста, если власти сфальсифицируют итоги выборов

Кандидат в президенты Грузии, лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили при прямом включении грузинских телеканалов в воскресенье призвал население Грузии к свержению властей, если они допустят фальсификацию итогов выборов.
"Если власти сфальсифицируют выборы, я призываю всех выйти на улицы и свергнуть эту власть", - заявил Ш.Нателашвили.
По его словам, признаки фальсификации выборов уже имеются. Он призвал всех избирателей принять участие в выборах.
Другой кандидат в президенты Грузии, выдвинутый от бывшей партии власти "Единое национальное движение", Григол Вашадзе заявляет о многочисленных нарушениях, выявленных в ходе голосования.
"Уже очень много жалоб и замечаний. Правящая партия "Грузинская мечта" подготовилась к фальсификации выборов", - заявил Г.Вашадзе журналистам после голосования на одном из избирательных участков в городе Кутаиси.
"Мы выигрываем эти выборы. Этим и вызвана истерика властей. Я ожидаю нашей победы, будет она в первом или во втором туре - это решит избиратель. Поражения не будет", - сказал Г.Вашадзе.
Всего в президентских выборах в Грузии принимают участие 25 кандидатов.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»