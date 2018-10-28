Президент России Владимир Путин направил приветствие делегатам и гостям X съезда политической партии "Справедливая Россия", сообщает пресс-служба Кремля в воскресенье.
"Объединяя своих сторонников на основе ценностей социальной справедливости и патриотизма, ваша партия пользуется поддержкой значительного числа избирателей и на протяжении многих лет играет весомую роль в политической жизни общества", - говорится в сообщении В.Путина.
"Ее представители трудятся в органах власти всех уровней - от муниципального до федерального. И в своей деятельности неизменно уделяют приоритетное внимание таким важным проблемам, как защита прав и интересов граждан, повышение благосостояния людей, укрепление института семьи и воспитание подрастающего поколения", - заявил президент.
По его словам, "конечно, отрадно, что партия всегда открыта для конструктивного диалога и взаимодействия со всеми ответственными общественными силами по ключевым вопросам развития страны ради благополучия и процветания Отечества".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»