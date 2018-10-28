Официальный Баку соболезнует в связи с многочисленными жертвами трагедии в Питтсбурге

Официальный Баку соболезнует в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагедии, произошедшей в синагоге в Питтсбурге (штат Пенсильвания).

«Мы опечалены в связи с произошедшим в синагоге Питтсбурга жестоким преступлением. Мы выражаем наши глубокие соболезнованиям жертвам и их семьям. Вместе во имя лучшего мира без ненависти и насилия», - написала на своей странице в социальной сети Twitter глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

В субботу 46-летний Роберт Боуэрс открыл огонь в синагоге американского города Питтсбурга, убив 11 человек. Еще 12 человек получили ранения.

Р.Бабаев