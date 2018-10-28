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Внешняя политика 28.10.2018 15:53

Официальный Баку соболезнует в связи с многочисленными жертвами трагедии в Питтсбурге

Официальный Баку соболезнует в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагедии, произошедшей в синагоге в Питтсбурге (штат Пенсильвания).

«Мы опечалены в связи с произошедшим в синагоге Питтсбурга жестоким преступлением. Мы выражаем наши глубокие соболезнованиям жертвам и их семьям. Вместе во имя лучшего мира без ненависти и насилия», - написала на своей странице в социальной сети Twitter глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

В субботу 46-летний Роберт Боуэрс открыл огонь в синагоге американского города Питтсбурга, убив 11 человек. Еще 12 человек получили ранения.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, МИД, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]