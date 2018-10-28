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Внешняя политика 28.10.2018 16:06

Президент Алиев поздравил Эрдогана с Днем республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравления своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с Днем республики, сообщает сайт главы государства.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана чистосердечно поздравляю вас и в вашем лице весь ваш народ с 95-летием с момента создания Турецкой Республики», - говорится в поздравительном послании.

И.Алиев подчеркнул, что всестороннее динамическое развитие Турции позволило ей сегодня занять достойное место в числе ведущих мировых государств.

«Реализуемые под вашим руководством реформы и крупномасштабные инфраструктурные проекты служат постоянному росту экономической мощи вашей страны. Турция играет активную роль в происходящих в мире и регионе процессах, демонстрируя решительную позицию», - отметил президент.

Глава государства выразил уверенность на дальнейшее стратегическое азербайджано-турецкое сотрудничество, основывающееся на дружбу и братство между двумя странами.

И.Алиев пожелал своему турецкому коллеге крепкого здоровья, счастья, успехов в трудовой деятельности и мира и процветания братскому народу Турции.

Р.Бабаев

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]