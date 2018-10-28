Президент Алиев поздравил Эрдогана с Днем республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравления своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с Днем республики, сообщает сайт главы государства.
«От своего имени и от имени народа Азербайджана чистосердечно поздравляю вас и в вашем лице весь ваш народ с 95-летием с момента создания Турецкой Республики», - говорится в поздравительном послании.
И.Алиев подчеркнул, что всестороннее динамическое развитие Турции позволило ей сегодня занять достойное место в числе ведущих мировых государств.
«Реализуемые под вашим руководством реформы и крупномасштабные инфраструктурные проекты служат постоянному росту экономической мощи вашей страны. Турция играет активную роль в происходящих в мире и регионе процессах, демонстрируя решительную позицию», - отметил президент.
Глава государства выразил уверенность на дальнейшее стратегическое азербайджано-турецкое сотрудничество, основывающееся на дружбу и братство между двумя странами.
И.Алиев пожелал своему турецкому коллеге крепкого здоровья, счастья, успехов в трудовой деятельности и мира и процветания братскому народу Турции.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»