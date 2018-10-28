В Бразилии открылись избирательные участки, в стране проходит второй тур президентских выборов

Избирательные участки на выборах президента открылись в воскресенье в Бразилии, сообщает местная пресса.

Бразильским избирателям предстоит определиться, кого из двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов по итогам первого тура 7 октября, они хотят видеть президентом - ультраправого Жаира Болсонару или левого представителя Партии трудящихся Фернанду Аддада.

В первом туре Ж.Болсонару удалось заручиться поддержкой 46,2% голосов избирателей, что оказалось лучше всех предварительных прогнозов. Ф.Аддад получил 29,1% голосов.

Ожидается, что избирательные участки будут открыты до 18:00 местного времени (понедельник, 01:00 мск), а первые результаты будут оглашены часом позже.