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Дальнее зарубежье 28.10.2018 16:42

В Бразилии открылись избирательные участки, в стране проходит второй тур президентских выборов

Избирательные участки на выборах президента открылись в воскресенье в Бразилии, сообщает местная пресса.

Бразильским избирателям предстоит определиться, кого из двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов по итогам первого тура 7 октября, они хотят видеть президентом - ультраправого Жаира Болсонару или левого представителя Партии трудящихся Фернанду Аддада.

В первом туре Ж.Болсонару удалось заручиться поддержкой 46,2% голосов избирателей, что оказалось лучше всех предварительных прогнозов. Ф.Аддад получил 29,1% голосов.

Ожидается, что избирательные участки будут открыты до 18:00 местного времени (понедельник, 01:00 мск), а первые результаты будут оглашены часом позже.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ВЫБОРЫ, ГОЛОСОВАНИЕ, НАЧАЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]