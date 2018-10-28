Россия сможет минимизировать ущерб от санкций США и сделает возможность шантажа бесперспективной - Лавров

Россия найдет возможности минимизировать ущерб от американских санкций, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы в любом случае найдём возможности сделать так, чтобы минимизировать ущерб от них, а через какое-то время перестать зависеть от того, чем нас пытаются шантажировать", - сказал С.Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).
Президент Алиев поздравил Эрдогана с Днем республики
Официальный Баку соболезнует в связи с многочисленными жертвами трагедии в Питтсбурге
Главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии проведут переговоры в Стамбуле
Производство вина в мире в 2018 г. может вырасти на 12% с минимума за два десятилетия
Представитель Госдепа заявил о важности реформы энергетического сектора Украины
В Азербайджане будет ограничена транспортировка и свободная продажа живой птицы - АПБ
Президент футбольного клуба "Лестер", его дочь и еще три человека находились в рухнувшем вертолете
Шесть человек стали жертвами ДТП в Петербурге
Около 8,3 тыс. преступлений зарегистрировано в Баку в течение 9 месяцев - МВД
Президент Алиев открыл в Гахском районе племенную станцию шелководства и автодорогу
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Имишли
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Имишлинском районе
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Bakcell наградила партнера Ulduzum поездкой за границу
Миграционная служба и Caspian European Club проведут совместный бизнес-форум
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»