Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9325 RUR   0.0259 GBR   2.1793 TRY   0.3007

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.33 Brent   76.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 21° Завтра 12° 19° 30 Окт 12° 19° 31 Окт 10° 18°

СНГ 28.10.2018 17:49

Россия сможет минимизировать ущерб от санкций США и сделает возможность шантажа бесперспективной - Лавров

Россия найдет возможности минимизировать ущерб от американских санкций, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы в любом случае найдём возможности сделать так, чтобы минимизировать ущерб от них, а через какое-то время перестать зависеть от того, чем нас пытаются шантажировать", - сказал С.Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, САНКЦИИ, ПРЕОДОЛЕНИЕ


Похожие новости


Болтон откровенно сказал, что выходом из ДРСМД США хотят "компенсировать" наличие у азиатских стран ракет средней и меньшей дальности - Лавров Глава Пентагона считает, что России не удастся заменить США на Ближнем Востоке Трамп назвал свою победу на выборах президента США худшим вариантом для России США пригласили Путина посетить Вашингтон в 2019 году - Болтон Размещение США ракет в Европе закрепит ее как подчиненный элемент в системе мироустройства в американских видении - Грушко Внешнеполитические действия США ведут лишь к нарастанию турбулентности в международных отношениях - МИД РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]