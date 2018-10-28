Россия сможет минимизировать ущерб от санкций США и сделает возможность шантажа бесперспективной - Лавров

Россия найдет возможности минимизировать ущерб от американских санкций, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы в любом случае найдём возможности сделать так, чтобы минимизировать ущерб от них, а через какое-то время перестать зависеть от того, чем нас пытаются шантажировать", - сказал С.Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).