Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе встреч в Москве дал понять, что выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Соединенные Штаты хотят "компенсировать" наличие у азиатских стран ракет средней и меньшей дальности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"... Дж.Болтон достаточно откровенно говорил, что прежде всего США интересуются азиатским направлением, на котором им хотелось бы всё-таки компенсировать "несправедливое" отсутствие у них вооружений средней и меньшей дальности", - сказал министр в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

"Как вы знаете, когда в Вашингтоне ещё до визита Дж.Болтона объявляли о намерении выйти из этого Договора, там прямо упоминался Китай", - напомнил он.

С.Лавров также рассказал об интересе США к вовлечению в ДРСМД Китая, Индии, Пакистана, Ирана.

"По ДРСМД они спрашивают, почему нельзя вовлечь в этот процесс Китай, Индию, Пакистан, Иран?", - рассказал министр.

В ответ на ремарку ведущего, почему американская сторона не задаст этот вопрос самим этим странам, глава российского внешнеполитического ведомства сказал: "Мы им так и ответили".

"Лет восемь-девять назад, а может и десять, в 2007-2008 годах, мы с американцами предлагали в ООН всем странам, которые обладают ракетами средней и меньшей дальности, присоединиться к Договору и сделать его универсальным. Отклик был негативный. Честно говоря, другого мы и не ожидали, но все-таки хотелось использовать все возможности для универсализации. Сейчас мы так и сказали Джону Болтону, что в любом случае говорить о сдержанности в сфере стратегических и нестратегических вооружений той или иной страны нужно с соответствующим государством", - добавил С.Лавров.