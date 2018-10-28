Москва готовит ответы на представленные Вашингтоном претензии по ДРСДМ - Лавров

США незадолго до объявления о планах выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) представили подробный список своих претензий в части выполнения Россией договора, российская сторона готовит ответ на эти вопросы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Буквально неделю назад, за несколько дней до того, как было объявлено о намерении выйти из ДРСМД, американцы через своё посольство в Москве передали в МИД России развёрнутый перечень вопросов, которые вызывают у них подозрения. Наконец, нам его дали - в ответ на наши просьбы предоставить то, что их беспокоит и на основании чего они делают вывод о нашем несоблюдении договора", - сказал С.Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).
"Мы разослали этот перечень в министерство обороны России и другие ведомства, которые должны посмотреть на эти претензии, начали работу по подготовке ответа на американские озабоченности", - добавил он.
При этом министр подчеркнул, что "получилось так, что, передав нам предельно подробный вопросник, на который можно уже каким-то образом реагировать (мы приступили к подготовке ответов), через несколько дней было объявлено, что вопросник вопросником, а они выходят".
С.Лавров отметил, что это "не способствует устойчивому диалогу и предсказуемости".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»