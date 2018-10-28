МВД Грузии начало расследование в связи с дракой возле одного из избирательных участков в Батуми

Министерство внутренних дел Грузии сообщает о начале расследования в связи с произошедшим в воскресенье инцидентом возле одного из избирательных участков в Батуми.
Как сказано в сообщении МВД, расследование начато по статье Уголовного кодекса "избиение или другое насилие на территории, прилегающей к месту голосования".
Как сообщают грузинские СМИ, возле избирательного участка №9 в Батуми произошла словесная перепалка, переросшая в драку между группой граждан и членами оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД).
Сообщается, что члены ЕНД обвинили группу граждан в попытке подкупа избирателей в пользу независимого кандидата, поддерживаемого правящей партией "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили. При этом граждане, у которых произошел конфликт с оппозиционерами, в беседах с журналистами отрицают эти обвинения.
Тем временем на другом избирательном участке в Марнеули полиция задержала за драку члена ЕНД и его оппонента из "Грузинской мечты".
Как сообщили журналистам в МВД Грузии, инцидент произошел на избирательном участке №59 в поселке Имири Марнеульского муниципалитета, в драке принимал участие член избирательной комиссии.
В ведомстве отметили, что, несмотря на требование сотрудников полиции к обоим участникам конфликта соблюдать общественный порядок, они не подчинились, после чего оба были задержаны.
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