Президент Алиев открыл в Гахском районе племенную станцию шелководства и автодорогу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в воскресенье в Гахском районе после восстановления Гахскую племенную станцию шелководства, сообщает сайт главы государства.
Министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов информировал президента о созданных на станции условиях. Было отмечено, что предприятие было заложено в 1973 году, однако, в связи с финансовыми трудностями, деятельность ее в 1998 году была приостановлена.
В соответствии с подписанным президентом И.Алиевым в 2017 г. распоряжением на восстановление Гахской племенной станции шелководства, создание и оснащение современным оборудованием дополнительных производственных участков было выделено 4,5 млн манатов.
Ежегодная производственная мощность станции составит 2 тыс. тонн влажного кокона, 4 тыс. ящиков гибридного шелкопряда и, одновременно, 4 кг суперэлитных и 50 кг элитных семян шелкопряда.
И.Алиев также открыл в воскресенье в Гахском районе после реконструкции автомобильную дорогу Гах-Гипчаг-Агъязы.
Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал президента о характеристике трассы, отметив, что дорога протяженностью 44,5 км соединяет 13 населенных пунктов с общим населением 4 тыс. человек.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»