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Регион 28.10.2018 18:20

Турецкая артиллерия подвергла обстрелу позиции курдов на севере Сирии

Турецкая армия в воскресенье нанесла артиллерийский удар по позициям курдских Сил самообороны в районе города Кобани на севере Сирии, сообщает Анатолийское агентство новостей.

Агентство отмечает, что обстрелу подверглись огневые точки, расположенные на стратегической высоте на восточном берегу реки Евфрат, откуда просматривается граница с Турцией.

В Анкаре считают курдские силы самообороны, действующие на севере Сирии, террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, КУРДЫ, УДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]