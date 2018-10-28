Турецкая артиллерия подвергла обстрелу позиции курдов на севере Сирии

Турецкая армия в воскресенье нанесла артиллерийский удар по позициям курдских Сил самообороны в районе города Кобани на севере Сирии, сообщает Анатолийское агентство новостей.

Агентство отмечает, что обстрелу подверглись огневые точки, расположенные на стратегической высоте на восточном берегу реки Евфрат, откуда просматривается граница с Турцией.

В Анкаре считают курдские силы самообороны, действующие на севере Сирии, террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.